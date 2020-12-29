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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЛУКАШЕНКО РАСШИРИЛ ПОЛНОМОЧИЯ ИНСПЕКТОРОВ ПО ОБЛАСТЯМ И МИНСКУ
11:46 30.12.2020
Лукашенко указом № 503 от 29 декабря расширил полномочия своих помощников - инспекторов по областям и Минску. Об этом сообщает его пресс-служба.
Согласно новой редакции, помощники наделяются правами привлекать к выполнению поручений президента государственные органы и организации, в том числе системы обеспечения безопасности, при предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территорию и в помещения государственных органов и организаций.
«В случае выявления фактов бесхозяйственности, нарушений законодательства, производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины помощники президента могут ходатайствовать перед государственными органами и организациями о привлечении к дисциплинарной ответственности или применении иных мер воздействия в отношении должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) которого усматриваются нарушения», - говорится в официальном комментарии к указу.
Кроме того, на помощников возлагаются дополнительные функции: по выявлению в регионах источников и факторов, создающих угрозу национальной безопасности, по контролю, анализу и прогнозированию общественно-политических и социально-экономических процессов, внесению предложений по обеспечению внутриполитической стабильности в регионе, в том числе об укреплении правопорядка, и другие.
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