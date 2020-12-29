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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНЫ РАСХОДЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


09:53 30.12.2020

Постановлением Совета министров от 26 декабря 2020 г. № 762 утверждено Положение о порядке планирования расходов местных бюджетов на функционирование государственных учреждений дошкольного образования, подчиненных структурным подразделениям местных исполнительных и распорядительных органов, осуществляющим государственно-властные полномочия в сфере образования.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, норматив расходов на обучение и воспитание одного обучающегося в учреждениях дошкольного образования, расположенных в городах, поселках городского типа, составляет 2384,93 рубля в год, в сельских населенных пунктах, – 3181,52 рубля в год.

Норматив включает текущие расходы учреждений дошкольного образования, направляемые на обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, специального образования на уровне дошкольного образования, программ воспитания.

В том числе включены расходы на оплату труда педагогических и иных работников (заработная плата, взносы (отчисления) на государственное социальное страхование); обеспечение образовательной деятельности (ежемесячные компенсации расходов на приобретение учебной и методической литературы педагогическим работникам, выходные пособия в соответствии с законодательством, командировки и служебные разъезды, приобретение предметов снабжения и расходных материалов, оплата услуг связи, транспортных услуг, ремонта оборудования и инвентаря, прочие текущие расходы).

Обл- , гор- и райисполкомы, местные администрации районов в городах показатели численности обучающихся формируют в целом по всем учреждениям дошкольного образования, находящимся на территории соответствующих административно-территориальных и территориальных единиц, на планируемый финансовый год на основании численности таких обучающихся согласно последним данным учета в сфере образования не позднее 1 апреля текущего финансового года, за исключением показателей численности на 2021 год, а также фактической численности отдельных категорий обучающихся на 2021 год.

В документе также определены корректирующие коэффициенты, применяемые к нормативу расходов на обучение и воспитание одного обучающегося в учреждениях дошкольного образования.
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