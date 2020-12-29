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В БЕЛАРУСИ СОЗДАНА НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ ЭКСПОРТА-ИМПОРТА


21:57 29.12.2020

Лукашенко 29 декабря подписал указ № 496 "О прослеживаемости товаров". Об этом сообщает его пресс-служба.

«Документ направлен на реализацию соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза», - говорится в комментарии к документу.

Указом предусмотрено создание национальной системы информационной прослеживаемости производимых в республике, а также экспортируемых и импортируемых товаров. Данная система сбора, учета, хранения, обработки и контроля сведений о товарах и операциях, связанных с их оборотом, будет реализовываться на основе обязательного составления субъектами хозяйствования электронных накладных при обороте отдельных групп товаров, перечни которых будут определяться Советом министров.

Владельцем и оператором комплекса, обеспечивающего включение в систему и контроль сведений, представляемых Государственным таможенным комитетом, субъектами хозяйствования и EDI-провайдерами, определено Министерство по налогам и сборам.

«Указ будет способствовать повышению прозрачности оборота товаров и развитию добросовестной конкуренции, в том числе при экспорте товаров на рынки государств - членов ЕАЭС. В настоящее время система электронного документооборота применяется на добровольной основе. По состоянию на ноябрь 2020 года к ней было подключено 1,6 тыс. субъектов хозяйствования, которыми формировалось более 3 млн накладных в год», - отмечается в комментарии.
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