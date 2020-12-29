Постановлением Совмина от 24 декабря 2020 года №759 утвержден перечень государственных программ для реализации в 2021–2025 годах. Об этом сообщил Национальный правовой Интернет-портал.

В данный перечень, в частности, вошли следующие госпрограммы:

• Госпрограмма «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы (подпрограммы «Развитие растениеводства, переработки и реализация продукции растениеводства», «Развитие семеноводства сельскохозяйственных растений», «Развитие животноводства, переработки и реализация продукции животноводства» и др.);

• Госпрограмма инновационного развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы;

• Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка на 2020 год и на период до 2025 года (подпрограммы «Обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение эффективности управления государственными финансами», «Управление государственным долгом, долгом органов местного управления и самоуправления», «Налоговое и таможенное регулирование и администрирование в Республике Беларусь» и др.);

• Социальная защита (подпрограммы «Социальное обслуживание и социальная поддержка», «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц»);

• Здоровье народа и демографическая безопасность (подпрограммы «Семья и детство», «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний», «Обеспечение функционирования системы здравоохранения Республики Беларусь» и др.);

• Наукоемкие технологии и техника (подпрограммы «Инновационные биотехнологии», «Освоение в производстве новых и высоких технологий», «Научное обеспечение эффективной и безопасной работы Белорусской атомной электростанции и перспективных направлений развития атомной энергетики» и др.);

• Цифровое развитие Беларуси на 2021–2025 годы (подпрограммы «Информационно-аналитическое и организационно-техническое сопровождение цифрового развития», «Инфраструктура цифрового развития», «Цифровое развитие государственного управления», «Цифровое развитие отраслей экономики» и др.).

Реализацию государственных программ будут осуществлять ответственные исполнители – министерства и ведомства.