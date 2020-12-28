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ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ УКАЗ О СОЗЫВЕ VI ВСЕБЕЛОРУССКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
09:12 29.12.2020
Александр Лукашенко 28 декабря подписал указ № 492 о созыве VI Всебелорусского народного собрания. Об этом сообщает его пресс-служба.
Согласно документу, принято решение созвать VI Всебелорусское народное собрание 11-12 февраля 2021 года в Минске.
На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.
Общая численность участников и приглашенных лиц VI Всебелорусского народного собрания составит 2700 человек. Участники форума от областей и Минска избираются с учетом норм представительства районными и городскими Советами депутатов и наиболее многочисленными общественными объединениями. При этом от каждой области в собрании примет участие не более 310 человек, от Минска - не более 370 граждан.
Перечень приглашенных лиц формируется Республиканским организационным комитетом по подготовке и проведению VI Всебелорусского народного собрания из числа руководителей государственных органов и организаций, представителей местных Советов депутатов, общественных объединений, средств массовой информации, сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Беларуси, представителей белорусских диаспор, международных и иностранных организаций в республике.
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