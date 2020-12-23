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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА БЮДЖЕТНИКОВ
13:17 23.12.2020
Лукашенко 22 декабря подписал Указ №482, которым вносятся изменения в нормы Указа № 27 от 18 января 2019 года «Об оплате труда работников бюджетных организаций». Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе президента.
Так, с 1 июля 2021 года увеличивается размер средств, направляемых на премирование, с 5 до 20% от суммы окладов работников. Размер единовременной выплаты на оздоровление вырастет с 0,5 до 1 оклада в год с 1 января 2022 года.
Указ направлен на восстановление стимулирующей функции премиальных выплат, а также усиление социальной защищенности работников при уходе в трудовой отпуск за счет повышения размера такой социальной гарантии, как единовременная выплата на оздоровление.
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