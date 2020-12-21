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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ИНСТРУКЦИЮ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ
12:40 22.12.2020
С 3 января 2021 года вступают в силу изменения в Инструкцию о порядке подачи и оформления документов, необходимых для осуществления регистрационных действий, для целей их дальнейшего направления посредством почтовой связи или передаче в виде электронных документов, утвержденную постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 16 декабря 2011 г. № 70.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомитета по имуществу, в частности, новшества коснутся взаимодействия между нотариусами и регистраторами организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
Так, при представлении интересов лиц, обратившихся за совершением нотариального действия, нотариусы будут подавать заявление на осуществление административной процедуры в сфере государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним исключительно в электронной форме.
Подача такого заявления на осуществление административной процедуры будет возможна с 20 июня 2021 года после доработки информационных (электронных) ресурсов (систем) Белорусской нотариальной палаты. Направление документов посредством почтовой связи с этой даты может использоваться только в случае технического сбоя, вызвавшего невозможность направления документов в электронном виде.
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