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УТОЧНЕН ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ЦЕНЫ НА КОТОРЫЕ ВПРАВЕ РЕГУЛИРОВАТЬ МАРТ


10:46 21.12.2020

Совмином принято постановление от 16 декабря 2020 года №732 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2014 г. № 35», которым Министерству антимонопольного регулирования и торговли предоставлено право регулировать цены (тарифы) на ряд товаров, сообщает Национальный правовой Интернет-портал .

В указанный перечень включены: средства защиты органов дыхания, предназначенные для индивидуального применения (маски, полумаски, повязки); дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе гели, спреи); перчатки защитные одноразовые, предназначенные для индивидуального применения.

Кроме того, в перечень включены услуги по передаче и распределению тепловой энергии.

Первые две позиции исключены из перечня социально значимых товаров, цены на которые регулируются МАРТ не более 90 дней в течение одного года.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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