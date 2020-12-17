Совмином принято постановление от 16 декабря 2020 года №732 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2014 г. № 35», которым Министерству антимонопольного регулирования и торговли предоставлено право регулировать цены (тарифы) на ряд товаров, сообщает Национальный правовой Интернет-портал .

В указанный перечень включены: средства защиты органов дыхания, предназначенные для индивидуального применения (маски, полумаски, повязки); дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе гели, спреи); перчатки защитные одноразовые, предназначенные для индивидуального применения.

Кроме того, в перечень включены услуги по передаче и распределению тепловой энергии.

Первые две позиции исключены из перечня социально значимых товаров, цены на которые регулируются МАРТ не более 90 дней в течение одного года.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.