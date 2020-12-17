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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛО ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СПРАВОК НОТАРИАЛЬНЫМИ АРХИВАМИ


17:39 17.12.2020

Постановлением Совета министров № 727 от 16 декабря 2020 г. определен порядок выдачи справок нотариальными архивами.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановлением утверждены:

Положение о порядке внесения сведений в единую электронную систему учета нотариальных действий и наследственных дел, составе вносимых сведений, а также о порядке предоставления из этой системы сведений;

Положение о порядке выдачи нотариальными архивами архивной справки, архивной копии, архивной выписки.

Согласно первому Положению, единая электронная система представляет собой систематизированный свод сведений о совершении нотариальных действий и открытии наследственных дел.

Доступ к сведениям системы обеспечивает Белорусская нотариальная палата (БНП). Госорганы, иные организации и физлица на сайте БНП смогут получить информацию:

о доверенности (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) гражданина или наименование юрлица, выдавших доверенность, дата удостоверения доверенности, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) нотариуса, удостоверившего доверенность, порядковый номер в реестре для регистрации нотариальных действий, дата отмены доверенности (если доверенность отменена);

об открытии наследственного дела (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) наследодателя и дата его смерти, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) нотариуса, ведущего наследственное дело).

Вторым Положением установлено, что архивные справки, архивные копии, архивные выписки выдаются нотариальными архивами на основании архивных документов по месту их хранения.

Для получения указанных справок, копий и выписок заинтересованное лицо должно в ходе личного приема в нотариальном архиве подать необходимые документы. Если от имени заинтересованного лица, являющегося гражданином, действует его представитель по доверенности, то такая доверенность должна быть нотариально удостоверена.

Также постановлением определен перечень документов, на основании которых осуществляется установление в отношении должника или взыскателя по исполнительной надписи факта правопреемства, изменения наименования юридического лица, изменения фамилии, собственного имени и (или) отчества физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя.

Кроме того, правовым актом корректируется ряд постановлений Правительства. В частности, изменениями предусмотрено:

уточнение перечня документов, по которым взыскание производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей;

дополнение единого перечня административных процедур, осуществляемых госорганами и иными организациями в отношении юрлиц и ИП;

дополнение нотариальных тарифов за совершение нотариальных действий и оказание услуг правового и технического характера нотариусами.

Постановление вступает в силу с 3 января 2021 г.
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