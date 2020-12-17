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СРОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА ПРОДЛЕВАЕТСЯ НА ПОЛГОДА


15:48 17.12.2020

В соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты от 11 декабря 2020 г. № 105 на шесть месяцев продлевается срок прохождения периодической проверки знаний по вопросам охраны труда, который истекает в период с 10 ноября 2020 г. по 10 мая 2021 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, под действие данного решения попадают:

руководители организаций, их заместители, ответственные за организацию охраны труда, главные специалисты организаций, работники служб охраны труда (специалисты по охране труда), члены комиссий для проверки знаний работающих по вопросам охраны труда организаций, подчиненных вышестоящим организациям, республиканским органам госуправления, иным госорганизациям, подчиненным Правительству;

руководители организаций, их заместители, ответственные за организацию охраны труда, главные специалистов организаций, работники служб охраны труда (специалисты по охране труда), члены комиссий для проверки знаний работающих по вопросам охраны труда организаций, не имеющих вышестоящих (не входящих в состав (систему) республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных Правительству;

работники юрлиц и ИП, оказывающие услуги в области охраны труда;

наниматели, являющиеся физлицами.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 10 ноября 2020 г.
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