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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТОЧНЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ
14:46 17.12.2020
Постановлением Национального банка № 366 от 19 ноября 2020 г. уточнены требования к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, к указанным организациям относятся лизинговые организации, микрофинансовые организации и иные юрлица, которые в соответствии с законодательными актами вправе осуществлять микрофинансовую деятельность, в том числе пункты скупки в части осуществления ими микрофинансовой деятельности, форекс-компании, Национальный форекс-центр, банки и небанковские кредитно-финансовые организации в части осуществления ими деятельности по осуществлению инициируемых физ- и юрлицами операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (деятельность на внебиржевом рынке Форекс).
В частности, документом урегулированы следующие вопросы: организации системы внутреннего контроля; управления рисками; идентификации и анкетирования клиентов; замораживания средств и (или) блокирования финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности; выявления в деятельности клиентов финансовых операций, подлежащих особому контролю; требований к квалификации и подготовке работников организаций, осуществляющих финансовые операции.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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