Постановлением Национального банка № 366 от 19 ноября 2020 г. уточнены требования к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, к указанным организациям относятся лизинговые организации, микрофинансовые организации и иные юрлица, которые в соответствии с законодательными актами вправе осуществлять микрофинансовую деятельность, в том числе пункты скупки в части осуществления ими микрофинансовой деятельности, форекс-компании, Национальный форекс-центр, банки и небанковские кредитно-финансовые организации в части осуществления ими деятельности по осуществлению инициируемых физ- и юрлицами операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (деятельность на внебиржевом рынке Форекс).

В частности, документом урегулированы следующие вопросы: организации системы внутреннего контроля; управления рисками; идентификации и анкетирования клиентов; замораживания средств и (или) блокирования финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности; выявления в деятельности клиентов финансовых операций, подлежащих особому контролю; требований к квалификации и подготовке работников организаций, осуществляющих финансовые операции.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.