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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ДЛЯ ЗАО ХОТЯТ ОТМЕНИТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ КОЛИЧЕСТВА АКЦИОНЕРОВ


11:55 17.12.2020

На очередном заседании четвертой сессии Палаты представителей седьмого созыва 16 декабря 2020 года депутаты во втором чтении приняли законопроект «Об изменении законов по вопросам хозяйственных обществ».

Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, для закрытых акционерных обществ законопроектом предусматривается отмена ограничения в отношении количества акционеров.

Кроме того, предлагается исключить ограничение на участие хозяйственного общества с одним участником в другом таком же обществе. Законопроект также предполагает ряд корректировок положений Закона, регламентирующих вопросы управления хозяйственным обществом. В целях защиты имущественных интересов участников хозяйственного общества законопроектом детализируется порядок проведения реорганизации хозяйственного общества.

Для расширения механизмов, позволяющих стабилизировать финансово-хозяйственную деятельность хозяйственного общества, законопроект предусматривает возможность внесения вкладов в имущество хозяйственного общества участниками общества. Предлагаемое нововведение позволит оперативно направлять на развитие хозяйственного общества денежные средства либо иное имущество, при этом внесение вкладов не влечет за собой изменение размера уставного фонда и соотношение долей (акций) его участников. Законопроектом также предусмотрено создание механизма, позволяющего конвертировать долги хозяйственных обществ в доли (акции).

Документом уточняются вопросы организации деятельности общих собраний участников обществ, закрепляется возможность дистанционного участия в таких собраниях.

Ряд нововведений законопроекта направлен на совершенствование состава и структуры совета директоров (наблюдательного совета). В частности, определяются требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов.

Нововведением законопроекта является включение в закон норм, направленных на повышение эффективности деятельности членов органов управления, а также иных работников хозяйственного общества. Законопроектом предлагается закрепить возможность безвозмездной передачи или продажи акций (долей) членам органов управления и иным работникам хозяйственного общества в целях мотивации и личной заинтересованности указанных лиц в развитии хозяйственного общества.

Кроме того, законопроектом в целях повышения прозрачности деятельности открытых акционерных обществ, предусмотрено обязательное раскрытие сведений, содержащихся в стратегии развития общества и иных плановых документах, в печатных средствах массовой информации и в интернете.

В целом предлагаемые законопроектом нововведения позволят использовать новые формы инвестирования и возможности для финансового оздоровления хозяйственных обществ, создать условия для долгосрочной мотивации их работников, обеспечить повышение прозрачности хозяйственных обществ, улучшить практику корпоративного управления, усилить защиту прав акционеров, что в конечном итоге будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Беларуси.
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