На очередном заседании четвертой сессии Палаты представителей седьмого созыва 16 декабря 2020 года депутаты во втором чтении приняли законопроект, корректирующий Закон «О государственном регулировании торговли и общественного питания».

При обсуждении законопроекта было рассмотрено предложение о необходимости увеличения до 25% порогового значения доли торговой сети в товарообороте административно-территориальный единицы, по достижении которой субъект торговли, имеющий торговую сеть, не вправе расширять торговую площадь.

Депутаты поддержали позицию правительства о сохранении этого показателя на уровне, установленном действующим законом, в размере 20%.

Что касается проекта закона в целом, то предлагается закрепить:

переход на уведомительный принцип открытия торговых объектов, объектов общественного питания, торговых центров, рынков, интернет-магазинов, осуществления торговли без (вне) торговых объектов;

введение единых правил к размещению нестационарных и передвижных торговых объектов и объектов общественного питания, которые предлагается устанавливать Советом министров;

создание объектов общественного питания без подразделения их на типы и классы, отказ от ассортиментных перечней продукции общественного питания;

самостоятельное определение субъектами торговли, субъектами общественного питания, администрациями торговых центров, администрациями рынков режима работы принадлежащих им торговых объектов, объектов общественного питания, торговых центров, рынков (за исключением режима работы этих объектов после 23.00 и до 7.00, который подлежит согласованию с городским, районным исполнительным комитетом, местной администрацией района в Минске по месту нахождения таких объектов, а также магазинов беспошлинной торговли, расположенных в пунктах пропуска через госграницу Республики Беларусь, режим работы которых устанавливается в соответствии с законодательными актами);

отказ от представления субъектами торговли сведений о розничном и (или) оптовом товарообороте для включения в Торговый реестр Республики Беларусь;

возможность устанавливать законодательными актами запреты на выплату поставщиками товаров любых видов вознаграждений за поставку отдельных видов продовольственных товаров;

отмену согласования проведения ярмарок с Министерством антимонопольного регулирования и торговли и областными исполнительными комитетами;

исключение требований к созданию фирменных магазинов, фирменных секций и организации их работы;

отказ от требования о создании торговых объектов, объектов общественного питания, торговых центров вне зависимости от наличия таких объектов на схемах, утверждаемых местными исполнительными и распорядительными органами;

самостоятельный расчет субъектами, осуществляющими розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети или крупного магазина, их доли в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в границах Минска, городов областного подчинения, районов за предыдущий финансовый год, а также исключение расчета такой доли для юридических лиц системы потребительской кооперации, индивидуальных предпринимателей и микроорганизаций, а также для иных лиц в случаях, установленных президентом;

обязанность обеспечивать поставщику продовольственных товаров доступ к информации об условиях отбора контрагента, а также к другой информации, необходимой для заключения договоров, предусматривающих поставки товаров (путем размещения соответствующей информации на своих сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет), только для субъектов торговли, осуществляющих розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети или крупного магазина, субъектов общественного питания, осуществляющих общественное питание посредством организации сети общественного питания, при условии, если их годовой товарооборот составляет восемьдесят тысяч и более базовых величин. Иные субъекты вправе обеспечивать своих контрагентов такой информацией любыми способами. Исключение также предусмотрено для юридических лиц системы потребительской кооперации и входящих в состав государственных объединений, которые вправе размещать такую информацию, соответственно, на сайтах вышестоящих потребительских обществ, на сайтах государственных объединений;

запрет на навязывание контрагенту условия об ответственности за неисполнение обязательства о поставках продовольственных товаров на более выгодных условиях, чем условия для других субъектов, осуществляющих аналогичную деятельность (для субъектов торговли, осуществляющих розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети или крупных магазинов, субъектов общественного питания, осуществляющих общественное питание посредством организации сети общественного питания, и поставщиков продовольственных товаров, осуществляющих поставки этих товаров).