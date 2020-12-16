Палата представителей Национального собрания Беларуси 16 декабря приняла в первом чтении законопроект «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь».

Как отметила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, основной целью проекта закона является комплексное урегулирование вопросов уплаты взносов на государственное социальное страхование в бюджет фонда социальной защиты населения посредством объединения различных законодательных актов «Об изменении законов».

В частности, проектом предлагается перейти на единый критерий при формировании и реализации государственной политики регулирования уровня жизни, а также при осуществлении мер социальной защиты населения – бюджет прожиточного минимума. При этом отменив социальный норматив минимальный потребительский бюджет.

Кроме того, планируется сократить сроки пересмотра состава и структуры бюджета прожиточного минимума с пяти лет до трех и изменить подходы к установлению минимальной заработной платы - не ниже 30% прогнозного значения средней заработной платы по республике.