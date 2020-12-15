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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ИСКУССТВО КНИГИ»
13:08 16.12.2020
Постановлением Министерства информации № 8 от 30 ноября 2020 г. утверждена Инструкция о порядке проведения Национального конкурса «Искусство книги».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, это ежегодный конкурс, организатором которого выступает Мининформ. Целями его проведения являются: дальнейшее развитие книжного искусства, повышение художественной культуры и уровня полиграфического исполнения белорусской книги; формирование положительного имиджа белорусской книги в стране и за ее пределами, повышение ее конкурентоспособности; выявление тенденций развития национального книжного дизайна; популяризация лучших достижений книгоиздательского комплекса и др.
Правом участвовать в конкурсе наделены издатели печатных изданий, зарегистрированные на территории Беларуси в установленном законодательством порядке, а также отдельные иллюстраторы, дизайнеры и фотохудожники книги по представлению издателя печатных изданий, в соответствии с номинациями конкурса.
Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте Министерства информации не позднее чем за 30 календарных дней до начала его проведения, а сведения о его итогах, дате и месте проведения церемонии награждения публикуются там же в течение 5 рабочих дней после определения победителей.
Материалы на конкурс представляются по заявленным номинациям за год, предшествующий году проведения конкурса, не позднее 10 января текущего года. Решение о победителях в каждой номинации выносится не позднее 20 января текущего года.
Победители конкурса награждаются дипломами и знаками-символами «Золотой фолиант».
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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