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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕКРЕТ О РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА
11:32 16.12.2020
На общественное обсуждение вынесены изменения в декрет № 7 от 23 ноября 2017 г. «О развитии предпринимательства».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта декрета являются отношения, возникающие в процессе обращения с отходами производства у индивидуальных предпринимателей и микроорганизаций, осуществляющих деятельность по подготовке, захоронению, обезвреживанию и (или) использованию отходов, с учетом правоприменительной практики и активного развития предпринимательской деятельности в данной области.
Проектом уточняется круг субъектов хозяйствования, которые освобождены от обязанности разрабатывать и утверждать инструкции по обращению с отходами производства, вести учет отходов и проводить их инвентаризацию, разрабатывать и утверждать нормативы образования отходов производства, а также назначать должностных (уполномоченных) лиц, ответственных за обращение с отходами.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 16 по 26 декабря 2020 г. включительно на электронный адрес: .
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