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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЫ ПО ВОПРОСАМ НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БЕЛАРУСИ ВСТУПЯТ В СИЛУ С 3 ЯНВАРЯ


10:00 16.12.2020

С 3 января 2021 г. вступит в силу Закон от 29 июня 2020 г. № 33-З «Об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности».

Как сообщает сайт Белорусской нотариальной палаты, законом уточняется порядок подачи заинтересованным лицом заявления нотариусу об отложении совершения нотариального действия (соответствующие корректировки внесены в статью 61 Закона от 18 июля 2004 г. № 305-З "О нотариате и нотариальной деятельности").

Так, заявление заинтересованного лица, желающего обратиться в суд для оспаривания права или факта, об удостоверении которых просит другое заинтересованное лицо, может быть подано нотариусу не только в письменной форме при личном обращении, но и в виде электронного документа.

Если заявление подается в виде электронного документа, то его целостность и подлинность должны быть подтверждены электронной цифровой подписью, выработанной с использованием личного ключа, сертификат открытого ключа которого издан республиканским удостоверяющим центром Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь.

Как и в настоящее время, совершение нотариального действия по заявлению заинтересованного лица может быть отложено на срок не более 10 рабочих дней. При этом в Законе «О нотариате и нотариальной деятельности» закрепляется, что совершение нотариального действия может быть отложено по указанному основанию лишь однократно.

Если заинтересованное лицо в течение срока, на который отложено совершение нотариального действие, не представит сообщение суда о поступлении соответствующего заявления, нотариальное действие должно быть совершено нотариусом.
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