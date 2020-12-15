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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ В БЕЛАРУСИ


14:43 15.12.2020

В Беларуси совершенствуется система государственных социальных стандартов по обслуживанию населения. Постановлением Совета министров № 720 от 14 декабря 2020 г. внесены соответствующие изменения и дополнения в постановление правительства от 30 мая 2003 г. № 724 «О мерах по внедрению системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом, утверждены минимальные нормативы обслуживания населения в области жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры, связи, транспорта, социального обслуживания, здравоохранения, торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

В частности, в области жилищно-коммунального хозяйства пересмотрен норматив по удельному освещению улиц (увеличен на 5 %), в сфере культуры скорректирован норматив обеспеченности расходов на культуру в расчете на одного человека и др.

На основе установленной системы государственных социальных стандартов облисполкомы и Минский горисполком устанавливают перечни социальных стандартов по обслуживанию населения для административно-территориальных единиц (области, районы и города областного подчинения) с учетом их специфики и развития инфраструктуры.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
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