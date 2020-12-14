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ИЗМЕНЕНИЯ В ЕДИНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ В БЕЛАРУСИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ


10:56 15.12.2020

Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 48 от 12.10.2020 внесены изменения в постановление ведомства от 23 октября 2012 г. № 47 «Об утверждении единых программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей механических транспортных средств, кроме колесных тракторов, и лиц, обучающих управлению ими».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, принятие постановления направлено на предупреждение нарушений водителями правил дорожного движения, повышение качества подготовки учащихся и уровня их гражданской ответственности.

Изменения, вносимые в единые программы направлены на оптимизацию процесса обучения, требований к оборудованию кабинетов для проведения занятий по устройству и эксплуатации механических транспортных средств, что расширяет право выбора оборудования руководителями учебных организаций для ведения учебного процесса.

Кроме того, в целях улучшения качества преподавания совершенствуются и программа повышения квалификации мастеров производственного обучения управлению механическими транспортными средствами.

Постановление вступило в силу с 13 декабря 2020 года.
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