Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 81 от 3 декабря 2020 г. повышены тарифы на регулируемые услуги железнодорожных терминалов (вокзалов), в том числе оформление проездных документов (билетов) на проезд; переоформление проездных документов (билетов) на проезд в день отправления поезда; бронирование мест; оформление возврата платежей за неиспользованный проездной документ (билет) или перевозочный документ на багаж либо грузобагаж.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, тарифы на эти услуги увеличены в пределах 5% в сравнении с действующими тарифами.

Таким образом, за оформлении билета, например, во внутриреспубликанском сообщении после повышения тарифов пассажиру необходимо будет заплатить больше на 1 копейку, при оформлении билета на проезд международных линий «туда» – на 3 копейки, при оформлении билета на проезд международных линий «обратно» и (или) от другой станции – на 5 копеек.

«Тарифы на услуги транспортных железнодорожных терминалов в предыдущий раз были повышены в декабре 2019 года. Однако доходы от оказания услуг железнодорожных терминалов в настоящее время не возмещают затрат на их оказание. Данные услуги для Белорусской железной дороги являются убыточными. Таким образом, решение о пересмотре тарифов принято в целях повышения окупаемости и сокращения убыточности услуг железнодорожных вокзалов», - пояснили в МАРТ.

Постановление вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования.