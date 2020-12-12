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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДВА НОВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ВВОДЯТСЯ В БЕЛАРУСИ
18:38 14.12.2020
Два новых Международных стандарта финансовой отчетности (МСФО) вводятся в Беларуси. Об этом говорится в постановлении Совета министров и Национального банка № 702/23 от 7 декабря 2020 г.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, принято решение о введении на территории Беларуси в качестве технических нормативных правовых актов следующих документов МСФО:
«Уступки по аренде, связанные с пандемией Covid-19 (Поправка к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 16)»;
«Продление срока действия временного освобождения от применения МСФО (IFRS) 9 (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 4)».
Указанные документы МСФО начнут действовать после официального опубликования постановления.
Кроме того, правовым актом предусмотрено перенесение срока введения в действие документа МСФО «Классификация обязательств как краткосрочных или долгосрочных (Поправки к МСФО (IAS) 1)» с 1 января 2022 г. на 1 января 2023 г.
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