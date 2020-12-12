МАРТ принято Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 82 от 3 декабря 2020 г. установлены новые тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров и багажа во внутриреспубликанском сообщении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены на 5 копеек, на региональных и межрегиональных линиях увеличатся в среднем на 5%, на перевозку багажа грузобагажа - в среднем на 5% в сравнении с действующим уровнем тарифов.

Так, например, стоимость проезда пассажиров поездами:

городских линий по направлению Минск-Пассажирский-Фаниполь увеличится на 5 копеек, по направлению Минск-Пассажирский-Руденск при проезде через Михановичи – на 5 копеек;

региональных линий экономкласса по направлению Минск-Пассажирский-Пуховичи – на 7 копеек, Минск-Пассажирский-Койданово – на 5 копеек, Минск-Пассажирский-Беларусь – на 3 копейки;

региональных линий бизнес-класса по направлению Минск-Пассажирский-Молодечно – на 27 копеек, Минск-Пассажирский-Орша – на 41 копейку.

Постановление вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования.

Увеличение тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в последний раз производилось в декабре 2019 г.

Решение о пересмотре тарифов принято в рамках запланированных на 2020 год параметров в целях поддержания уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом.

В настоящее время уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом крайне низок – не достигает 15%. Бюджетное субсидирование железнодорожных перевозок пассажиров не осуществляется.