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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СТРАНЫ ЕАЭС ГАРМОНИЗИРУЮТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В НЕФТЯНОЙ СФЕРЕ
15:46 14.12.2020
Главы государств на заседании Высшего Евразийского экономического совета 11 декабря утвердили «дорожную карту» по гармонизации законодательства стран Евразийского экономического союза в нефтяной сфере.
Как сообщает ЕЭК, «Дорожная карта» определяет основные направления гармонизации, а также включает мероприятия, касающиеся: ежегодного анализа информации о нормативных правовых актах, взаимного информирования о проводимой работе по гармонизации, анализа изменений, внесенных в национальные акты государств-членов в нефтяной сфере на их соответствие принципам формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза.
Гармонизация законодательства направлена на обеспечение рыночных механизмов торговли нефтью и нефтепродуктами между участниками общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в сферы добычи, транспортировки, поставки, переработки и сбыта нефти и нефтепродуктов государств-членов.
Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования. Согласно Договору о ЕАЭС, общий рынок нефти должен быть сформирован не позднее 2025 года.
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