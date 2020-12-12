Постановлением Совета министров № 687 от 2 декабря 2020 года установлен перечень документов, срок действия по которым продлевается.

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, в том числе продлевается на шесть месяцев действие паспортов наружной рекламы при условии, что их срок действия истекает в период с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года.

Кроме того, продлевается согласование рекламы лекарственных средств, медуслуг, медтехники, биологически активных добавок, рекламы обучения за рубежом.