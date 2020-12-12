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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СРОК ДЕЙСТВИЯ ПАСПОРТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ В БЕЛАРУСИ ПРОДЛЕН
15:12 14.12.2020
Постановлением Совета министров № 687 от 2 декабря 2020 года установлен перечень документов, срок действия по которым продлевается.
Согласно опубликованному в НЦПИ документу, в том числе продлевается на шесть месяцев действие паспортов наружной рекламы при условии, что их срок действия истекает в период с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года.
Кроме того, продлевается согласование рекламы лекарственных средств, медуслуг, медтехники, биологически активных добавок, рекламы обучения за рубежом.
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