Постановлением правительства № 710 от 7 декабря 2020 г. изменены процедурные вопросы деятельности Совета министров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, изменения регламента Совета министров обусловлены правоприменительной практикой, а также необходимостью приведения в соответствие с указом от 17 ноября 2020 г. № 415 «О повышении оперативности и качества нормотворческой деятельности».

При обновлении Регламента исключены предписания: дублирующие положения иных актов законодательства (по вопросам согласования, обязательной юридической, криминологической экспертизы проектов нормативных правовых актов); регулирующие непосредственно внутреннюю организацию деятельности Аппарата Совета министров (данные вопросы будут урегулированы на локальном уровне приказом руководителя Аппарата Совмина).

Регламент изложен простым, понятным языком, его структуре придана логичность и последовательность в целях доступного восприятия всеми государственными органами (организациями).

Уточняется степень участия Министерства юстиции в рассмотрении проектов постановлений. Министерство юстиции будет проводить обязательную юридическую экспертизу в отношении проектов постановлений Правительства, которые имеют нормативный характер, включая проекты, содержащие государственные секреты, проекты технических нормативных правовых актов.

В целях устранения правовой неопределенности порядок подготовки проектов, предусмотренный регламентом для республиканских органов государственного управления, распространяется на иные организации, которым предоставлено право самостоятельного внесения проектов в Совет министров.

В случае внесения в правительство проекта без необходимых прилагаемых к нему документов такой проект может быть возвращен разработчику без регистрации в Аппарате Совета министров.

Регламентом предусматривается изменение подходов по визированию проектов. В случае доработки в Аппарате Совета министров проект в обязательном порядке визируется разработчиком и согласовывается с заинтересованными (исключение составляют проекты, в которые внесены правки редакционного характера).

Устанавливается также новый порядок визирования проектов постановлений и распоряжений до представления их на подпись премьер-министру.

Проекты постановлений будут визироваться министром, разработавшим проект, и большинством членов президиума Совета министров, проекты распоряжений – министром, разработавшим проект, и заместителем премьер-министра, к ведению которого относится регулируемый проектом распоряжения вопрос.

Отдельные точечные изменения в регламенте связаны с уточнением порядка подготовки заседаний Совета министров, его президиума и материалов к ним.

С учетом практики применения вносятся изменения по вопросам подготовки планов мероприятий по реализации заключительных положений законодательных актов: вносимый в правительство план мероприятий должен быть согласован с Министерством юстиции, а план по реализации законов – также с Национальным центром законодательства и правовых исследований.

в регламенте также закреплен порядок ежегодной подготовки планов подготовки проектов постановлений Совета министров; предусмотрен переход государственных органов с 1 апреля 2021 г. на использование автоматизированной информационной системы в нормотворческой деятельности (данная система разработана Национальным центром правовой информации и будет использоваться всеми государственными органами при направлении проектов на согласование, обязательную юридическую, криминологическую экспертизу, а также при внесении в правительство, включая их последующее визирование или подписание).