Постановлением Министерства образования № 286 от 25 ноября 2020 г. внесены изменения в ведомственное постановление от 3 июня 2019 г. № 71 «Об оплате труда работников в сфере образования».

В частности, изменениями предусмотрено установление надбавки за специфику труда (в размере 10 % от оклада) воспитателям дошкольного образования, помощникам воспитателя в учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, специального образования на уровне дошкольного образования, специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью.

«Кроме того, по предложениям органов управления образованием, учреждений образования, отраслевых профсоюзов, работников отрасли дополнительно урегулированы отдельные положения по доплатам до минимальной заработной платы, оплаты труда родителей-воспитателей детских домов семейного типа, водителей автобусов учреждений образования», – сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.