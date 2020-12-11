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ВОСПИТАТЕЛЯМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОМОЩНИКАМ ВОСПИТАТЕЛЕЙ С 1 ЯНВАРЯ ПОЛОЖЕНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАДБАВКА
11:08 14.12.2020
Постановлением Министерства образования № 286 от 25 ноября 2020 г. внесены изменения в ведомственное постановление от 3 июня 2019 г. № 71 «Об оплате труда работников в сфере образования».
В частности, изменениями предусмотрено установление надбавки за специфику труда (в размере 10 % от оклада) воспитателям дошкольного образования, помощникам воспитателя в учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, специального образования на уровне дошкольного образования, специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью.
«Кроме того, по предложениям органов управления образованием, учреждений образования, отраслевых профсоюзов, работников отрасли дополнительно урегулированы отдельные положения по доплатам до минимальной заработной платы, оплаты труда родителей-воспитателей детских домов семейного типа, водителей автобусов учреждений образования», – сообщили в пресс-службе Министерства образования.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
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