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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАЛО ПОРЯДОК ЗАКУПОК ТОВАРОВ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ


10:18 14.12.2020

Постановлением Совета министров № 717 от 10 декабря 2020 года скорректирован порядок закупок товаров за счет собственных средств.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом, в частности, предусмотрены:

возможность закупки из одного источника у производителя товаров отечественного производства без проведения иных процедур закупок;

обязательность применения преференциальной поправки в размере 15 процентов к товарам, произведенным в Республике Беларусь либо в странах, с которыми имеются соответствующие международные договоры о предоставлении национального режима;

возможность ограничения допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предлагающих такие товары к участию в закупках, по перечню продукции, производимой в республике;

обязанность размещения сведений об общей стоимости всех договоров, заключенных в отчетном квартале по результатам процедур закупок за счет собственных средств.

Расширен перечень случаев, на которые не распространяет действие постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229. В него включены:

закупки товаров, производимых ОАО «Промсвязь», УЧНПП «Технолит», ОАО «Борисовский авторемонтный завод» и филиалом «Белдортехника» ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407», ОАО «Лакокраска», г. Лида, ООО «САЛЕО» – управляющая компания холдинга», ОАО «САЛЕО-Гомель», ОАО «САЛЕО-Кобрин», ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат», ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»;

закупки муки пшеничной и ржаной у переработчиков пшеницы и ржи;

выбор поставщиков услуг (работ) распорядителями средств внебюджетных централизованных инвестиционных фондов.

Документом рекомендовано «местным Советам депутатов привести в соответствие нормативные правовые акты, определяющие порядок осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств коммунальными унитарными предприятиями, государственными объединениями, иными юридическими лицами, имущество которых находится в коммунальной собственности, либо хозяйственными обществами, в уставных фондах которых более 25 процентов акций (долей) принадлежит административно-территориальной единице и (или) организациям, имущество которых находится в коммунальной собственности».
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