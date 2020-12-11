Постановлением Совета министров № 708 от 7 декабря 2020 г. утверждены Правила охраны и рационального использования зубров.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, правилами определены: порядок и условия отнесения зубров к зубрам основного и резервного фондов; требования по охране зубров; порядок и условия отлова зубров из среды их обитания; порядок и условия добычи зубров резервного генофонда.

Постановлением также установлено, что книги учета зубров резервного генофонда, заведенные до вступления в силу данного постановления, ведутся до их полного использования и хранятся в течение пяти лет со дня внесения последней записи об исключении зубров из книги учета зубров резервного генофонда.

В ряд постановлений правительства вносятся изменения, отдельные правовые акты признаются утратившими силу. В частности, в перечень утративших силу включено постановление Совмина от 27 октября 2007 г. № 1408 «О некоторых вопросах охраны и рационального использования зубров», которым утверждены действующие на сегодня правила охраны и рационального использования зубров.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.