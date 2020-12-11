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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УРЕГУЛИРОВАНЫ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
15:44 11.12.2020
Постановлением Государственного комитета судебных экспертиз № 9от 26 октября 2020 г. урегулированы вопросы деятельности по проведению судебных экспертиз государственными судебно-экспертными организациями.
В частности, правовым актом утверждены:
Положение об экспертно-квалификационной комиссии ГКСЭ;
Инструкция о порядке аттестации на присвоение (подтверждение, приостановление, лишение) права самостоятельного проведения судебных экспертиз и выдачи свидетельства о присвоении права самостоятельного проведения судебных экспертиз экспертно-квалификационной комиссией ГКСЭ.
Согласно Инструкции, аттестации в экспертно-квалификационной комиссии ГКСЭ подлежат лица, которые намереваются осуществлять (осуществляющие) судебно-экспертную деятельность в ГКСЭ и подчиненных ему госучреждениях.
Аттестация проводится:
на подтверждение права самостоятельного проведения судебных экспертиз – в отношении аттестуемых, имеющих свидетельство, в случае перерыва осуществления судебно-экспертной деятельности более трех лет;
на приостановление, лишение права самостоятельного проведения судебных экспертиз – в отношении аттестуемых, допустивших нарушения процессуального законодательства и иного законодательства в сфере судебно-экспертной деятельности, локальных правовых актов ГКСЭ, регулирующих судебно-экспертную деятельность, методических материалов, сведения о которых включены в Реестр методических материалов в сфере судебно-экспертной деятельности.
Также постановлением установлены перечень видов (подвидов) судебных экспертиз, проведение которых осуществляется государственными судебно-экспертными организациями, и форма свидетельства о присвоении права самостоятельного проведения судебных экспертиз.
Ведомственное постановление от 2 февраля 2016 г. № 9 «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления деятельности экспертно-квалификационной комиссии Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь» признается утратившим силу.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
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