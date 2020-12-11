ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УРЕГУЛИРОВАНЫ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ


15:44 11.12.2020

Постановлением Государственного комитета судебных экспертиз № 9от 26 октября 2020 г. урегулированы вопросы деятельности по проведению судебных экспертиз государственными судебно-экспертными организациями.

В частности, правовым актом утверждены:

Положение об экспертно-квалификационной комиссии ГКСЭ;

Инструкция о порядке аттестации на присвоение (подтверждение, приостановление, лишение) права самостоятельного проведения судебных экспертиз и выдачи свидетельства о присвоении права самостоятельного проведения судебных экспертиз экспертно-квалификационной комиссией ГКСЭ.

Согласно Инструкции, аттестации в экспертно-квалификационной комиссии ГКСЭ подлежат лица, которые намереваются осуществлять (осуществляющие) судебно-экспертную деятельность в ГКСЭ и подчиненных ему госучреждениях.

Аттестация проводится:

на подтверждение права самостоятельного проведения судебных экспертиз – в отношении аттестуемых, имеющих свидетельство, в случае перерыва осуществления судебно-экспертной деятельности более трех лет;

на приостановление, лишение права самостоятельного проведения судебных экспертиз – в отношении аттестуемых, допустивших нарушения процессуального законодательства и иного законодательства в сфере судебно-экспертной деятельности, локальных правовых актов ГКСЭ, регулирующих судебно-экспертную деятельность, методических материалов, сведения о которых включены в Реестр методических материалов в сфере судебно-экспертной деятельности.

Также постановлением установлены перечень видов (подвидов) судебных экспертиз, проведение которых осуществляется государственными судебно-экспертными организациями, и форма свидетельства о присвоении права самостоятельного проведения судебных экспертиз.

Ведомственное постановление от 2 февраля 2016 г. № 9 «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления деятельности экспертно-квалификационной комиссии Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь» признается утратившим силу.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.12.2020
валюта курс
EUR 3.0801
USD 2.5476
RUB 3.4583
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0750 -0.0051
USD 2.5334 -0.0142
RUB 3.4639 +0.0056
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0750 3.0800
USD 2.5360 2.5420
RUB 3.4550 3.4650
подробнее

Конвертация в банках
на 11.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2100 1.2130
EUR/RUB 88.7500 89.3000
USD/RUB 73.3000 73.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте