Постановлением Государственного комитета судебных экспертиз № 9от 26 октября 2020 г. урегулированы вопросы деятельности по проведению судебных экспертиз государственными судебно-экспертными организациями.

В частности, правовым актом утверждены:

Положение об экспертно-квалификационной комиссии ГКСЭ;

Инструкция о порядке аттестации на присвоение (подтверждение, приостановление, лишение) права самостоятельного проведения судебных экспертиз и выдачи свидетельства о присвоении права самостоятельного проведения судебных экспертиз экспертно-квалификационной комиссией ГКСЭ.

Согласно Инструкции, аттестации в экспертно-квалификационной комиссии ГКСЭ подлежат лица, которые намереваются осуществлять (осуществляющие) судебно-экспертную деятельность в ГКСЭ и подчиненных ему госучреждениях.

Аттестация проводится:

на подтверждение права самостоятельного проведения судебных экспертиз – в отношении аттестуемых, имеющих свидетельство, в случае перерыва осуществления судебно-экспертной деятельности более трех лет;

на приостановление, лишение права самостоятельного проведения судебных экспертиз – в отношении аттестуемых, допустивших нарушения процессуального законодательства и иного законодательства в сфере судебно-экспертной деятельности, локальных правовых актов ГКСЭ, регулирующих судебно-экспертную деятельность, методических материалов, сведения о которых включены в Реестр методических материалов в сфере судебно-экспертной деятельности.

Также постановлением установлены перечень видов (подвидов) судебных экспертиз, проведение которых осуществляется государственными судебно-экспертными организациями, и форма свидетельства о присвоении права самостоятельного проведения судебных экспертиз.

Ведомственное постановление от 2 февраля 2016 г. № 9 «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления деятельности экспертно-квалификационной комиссии Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь» признается утратившим силу.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.