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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ЗАРПЛАТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ С 2021 ГОДА ПОВЫСИТСЯ


14:13 11.12.2020

В Беларуси с 1 января 2020 года устанавливается надбавка воспитателям дошкольного образования и помощникам воспитателя в размере 10% от оклада. Об этом говорится в постановлении Минобразования № 286 от 25 ноября 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ведомства, для рабочих и служащих организаций сферы образования, должности которых являются общими для всех видов экономической деятельности (рабочие, уборщики, дворники, сторожа, инженеры, юристы и пр.) вводится базовая доплата до минимальной заработной платы (с 1 января 2021 года – 395 рублей), которая рассчитывается как разница между размером минимальной заработной платой и суммой оклада, надбавок за стаж работы в бюджетных организациях и за работу по контракту.

Родителям-воспитателям детского дома семейного типа на период комплектования воспитанниками устанавливается доплата за сложность выполняемой работы при наличии до 5 детей в размере 40% от базовой ставки. В настоящее время надбавка не предусмотрена.

Водителю автобуса, состоящего в штате школы, доплата увеличивается с 505 до 100%, как в центре по обеспечению учреждений образования.
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