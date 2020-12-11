Постановлением Совета министров № 696 от 3 декабря 2020 г. утверждено Положение о порядке ведения государственного кадастра отходов.

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, государственный кадастр отходов представляет собой систематизированный свод данных, включающих количественную и качественную характеристику отходов, сведения об их использовании, хранении,

захоронении и обезвреживании.

Ведение государственного кадастра отходов осуществляется в целях:

обеспечения реализации основных направлений государственной, в том числе научно-технической, экономической и инвестиционной, политики в области обращения с отходами;

организации системы контроля за обращением с отходами;

разработки государственных и иных программ и мероприятий, направленных на предотвращение или уменьшение объемов образования отходов, увеличение объемов их использования и экологически безопасное размещение;

проведения государственной экологической экспертизы проектных решений планируемой хозяйственной или иной деятельности;

выполнения обязательств Республики Беларусь по ежегодному предоставлению отчетности по Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением от 22 марта 1989 года;

предоставления информации об объемах образующихся отходов и обращении с ними государственным органам, иным организациям и гражданам.

Государственный кадастр отходов является государственным информационным ресурсом. Его ведение осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Сведения из государственного кадастра отходов носят открытый характер и размещаются в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, за исключением сведений, отнесенных законодательством к государственным секретам, или иной информации, которая не подлежит предоставлению и распространению в соответствии с законодательными актами.

Постановление вступило в силу 6 декабря 2020 г.