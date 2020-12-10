Палата представителей Национального собрания Беларуси 10 декабря одобрила во втором чтении поправки к закону «О совместном домовладении».

Как сообщает сайт Палата представителей Национального собрания, законопроект подготовлен в целях совершенствования правового регулирования отношений по совместному домовладению в нежилых капитальных строениях (зданиях, сооружениях) с учетом правоприменительной практики.

Законопроектом, в частности, предлагается:

включить в круг субъектов отношений по совместному домовладению участников совместного домовладения, товарищество собственников, организацию, управляющую общим имуществом совместного домовладения, уполномоченное лицо, назначаемое местным исполнительным и распорядительным органом в случаях и порядке, предусмотренных Законом, и иных лиц, участвующих в отношениях по совместному домовладению;

отнести к участникам совместного домовладения не только собственников объектов недвижимого имущества, но и лиц, которые в отношении этих объектов обладают правом хозяйственного ведения либо оперативного управления, а также лиц, участвовавших в финансировании строительства объектов недвижимого имущества, которым согласно, представленным для государственной регистрации создания или изменения капитального строения (здания, сооружения), документам будут принадлежать право собственности, хозяйственного ведения либо оперативного управления на расположенные в этом капитальном строении (здании, сооружении) объекты недвижимого имущества;

ввести норму, гарантирующую участникам совместного домовладения право на получение сведений и документов, связанных с деятельностью по управлению общим имуществом совместного домовладения (договоров, устава, протоколов, расчетов расходов, актов проверок деятельности товарищества собственников, заключений ревизионной комиссии (ревизора) и других);

дополнить закон нормой, регламентирующей заключение участником совместного домовладения, уполномоченным общим собранием участников совместного домовладения, от имени всех участников совместного домовладения одного договора на управление общим имуществом совместного домовладения в случае управления таким имуществом уполномоченным лицом, назначаемым местным исполнительным и распорядительным органом, либо организацией, управляющей общим имуществом совместного домовладения;

закрепить право товарищества собственников на обращение с исками в суд от имени членов товарищества собственников по вопросам охраны общего имущества совместного домовладения, устранения препятствий в пользовании общим имуществом совместного домовладения и с иными исками в отношении общего имущества совместного домовладения.

Кроме того, законопроект дополнен переходными положениями, связанными с реализацией норм проекта закона, устанавливающими запрет на создание на базе одного нежилого капитального строения (здания, сооружения) нескольких товариществ собственников, в части определения порядка и сроков реорганизации таких товариществ. Также устанавливаются последствия невыполнения товариществами собственников этих требований.