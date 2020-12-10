Палата представителей Национального собрания Беларуси 10 декабря приняла во втором чтении проект закона «Об изменении законов по вопросам рекламы».

Как сообщает сайт Палата представителей Национального собрания, законопроект призван обеспечить более эффективное правовое регулирование в сфере рекламы, устранить устаревшие нормы.

В частности, проектом закона предусматривается:

корректировка понятийного аппарата в части изменения терминов «рекламодатель», «рекламораспространитель», «средство наружной рекламы», «социальная реклама», «объект рекламирования» и других. Вводятся термины «средство рекламы», «нетабачное никотиносодержащее изделие»;

уточнение полномочий органов, осуществляющих государственное регулирование в области рекламы, Межведомственного совета по рекламе;

исключение из действующего законодательства о рекламе требования об изготовлении рекламы отечественных товаров, продукции, работ, услуг и наружной рекламы исключительно с привлечением организаций и граждан Республики Беларусь, в том числе о рекламировании товаров, продукции, работ, услуг в такой рекламе только с использованием образов белорусских граждан, в связи с утратой актуальности этого требования;

конкретизация общих требований к рекламе (например, расширение перечня исключений из требования размещения (распространения) рекламы на белорусском и (или) русском языках, закрепление права потребителей рекламы (собственников или иных законных владельцев абонентских почтовых шкафов или индивидуальных почтовых ящиков) отказаться от доставки рекламы в эти почтовые шкафы (ящики) и др.);

корректировка требований к рекламе в средствах массовой информации (так, исключается запрет на трансляцию рекламы в детских передачах и предусматривается возможность прерывания в установленном порядке рекламой образовательных и детских передач, включая детские художественные фильмы, предусматриваются запрет на превышение эквивалентного уровня звука рекламы и сообщения о ее последующей трансляции над эквивалентным уровнем звука транслируемой программы, прерываемой рекламой, запрет рекламы в продукции иностранных телевизионных средств массовой информации, распространяемой на территории Республики Беларусь без изменения формы и содержания);

введение нормы о необходимости получения письменного согласия на распространение рекламы посредством телефонной, телексной, факсимильной, сотовой подвижной электросвязи, электронной почты;

уточнение требований к наружной рекламе, включая требования к средствам наружной рекламы и их размещению. Например, предусматривается, что средства наружной рекламы должны находиться в надлежащем эстетическом и техническом состоянии;

конкретизация норм о размещении рекламы на транспортных средствах (установление запрета звуковой рекламы в общественном транспорте, запрета на использование транспортного средства, в том числе отдельно стоящего прицепа, для размещения (распространения) рекламы на улицах, дорогах и в иных общественных местах, если транспортное средство более шести месяцев не используется для перевозки людей, грузов или установленного на нем оборудования либо состояние такого транспортного средства исключает возможность его участия в дорожном движении и (или) эксплуатации);

оптимизация административной процедуры по согласованию медицинской рекламы и рекламы биологически активных добавок к пище и актуализация требований к такой рекламе (сокращение объема медицинской рекламы, подлежащей согласованию с Министерством здравоохранения, отмена запрета на указание в рекламе скидок (как формы материального поощрения) при приобретении лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, медицинской техники, биологически активных добавок к пище и др.);

уточнение требований к рекламе алкогольных напитков и табачных изделий, пива и слабоалкогольных напитков, оружия и продукции военного назначения, риэлтерских услуг, ценных бумаг и услуг, связанных с привлечением, использованием денежных средств организаций и (или) граждан;

установление запрета на рекламу нетабачных никотиносодержащих изделий, бесплатного (безвозмездного) распространения этих изделий и жидкостей для электронных систем курения;

конкретизация нормативных предписаний о рекламе о трудоустройстве и учебе граждан за пределами Республики Беларусь. В частности, в целях пресечения практики указания в рекламе о трудоустройстве за пределами Республики Беларусь не соответствующей действительности заработной платы допускается указание в рекламе только тех сведений о заработной плате, которые могут быть документально подтверждены и содержатся в договоре о трудоустройстве;

корректировка закона о рекламе в части снятия отдельных ограничений на размещение (распространение) рекламы букмекерских игр и игр тотализаторов;

возможность указания в социальной рекламе наименований, товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем или иной символики спонсоров мероприятий в сфере культуры, физической культуры, спорта, охраны здоровья населения, пропаганды здорового образа жизни, социальной защиты населения, в число организаторов которых входят государственные органы, а также лиц, оказавших содействие государственным органам в производстве социальной рекламы.