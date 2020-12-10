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БЕЛОРУССКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ПРИНЯЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ «О РАТИФИКАЦИИ ДОГОВОРА О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ»
16:31 10.12.2020
Белорусские парламентарии рассмотрели и одобрили проект Закона Республики Беларусь «О ратификации Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, законопроект разработан в целях проведения внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации республикой договора о товарных знаках, подписанного в Москве 3 февраля 2020 г.
Как сообщил в парламенте председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, документ направлен на регулирование отношений, возникающих в связи с регистрацией, правовой охраной и использованием товарных знаков и наименований мест происхождения товаров ЕАЭС.
Им, в частности, предусматриваются: подача одной заявки на товарный знак Союза в любое из национальных патентных ведомств государств-членов и одной заявки на наименование места происхождения товара Союза в любое из национальных патентных ведомств государств-членов; взаимодействие заявителя только с одним ведомством подачи по принципу «одного окна»; получение единого охранного документа (свидетельства на товарный знак Союза, свидетельства о праве использования наименования места происхождения товара Союза), действующего на территориях всех государств-членов; ведение Единого реестра товарных знаков и знаков обслуживания Союза и Единого реестра наименований мест происхождения товаров Союза.
Согласно договору, для всех государств-членов утверждаются одинаковые (единые) ставки патентных пошлин, что в значительной степени удешевит стоимость процедуры получения правовой охраны товарных знаков и наименований мест происхождения товаров одновременно на всей территории Союза по сравнению с суммарной стоимостью пяти национальных процедур, а также существенно повысит ее привлекательность, в том числе, для иностранных заявителей.
Кроме того, законопроект, согласно положениям договора, определяет государственное учреждение «Национальный центр интеллектуальной собственности» в качестве организации Республики Беларусь, ответственной за реализацию договора.
«Ратификация Республикой Беларусь договора позволит упростить и ускорить процедуру получения правовой охраны товарных знаков и наименований мест происхождения товаров, действующую одновременно на территории всех государств – членов Союза, а также уменьшить расходы заявителей и правообладателей и обеспечить, в том числе белорусским производителям, свободное и защищенное движение своих товаров и услуг по рынку Союза», – подчеркнул Александр Шумилин.
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