Постановлением Министерства здравоохранения № 94 от 6 ноября 2020 г. утверждено Положение, которым установлены порядок и условия проведения клинических исследований (испытаний) лекарственных препаратов на субъектах исследования в госорганизациях здравоохранения.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом регулируются вопросы назначения клинического исследования и выдачи разрешения на его проведение, внесения поправок к программе (протоколу) клинического исследования, установлен перечень документов для проведения комплекса предварительных работ, предшествующих выдаче разрешения на проведение клинических исследований и др.

Также постановлением № 94 утверждено Положение о независимом этическом комитете.

Такой комитет создается в качестве экспертного совета при госорганизациях здравоохранения. Среди его основных задач:

обеспечение прав, безопасности и охраны здоровья субъектов исследования;

одобрение проведения клинических исследований (испытаний) лекарственных препаратов и программ (протоколов) клинических исследований;

оценка соответствия квалификации исследователей требованиям Правил надлежащей клинической практики;

оценка наличия условий в организации здравоохранения для проведения клинических исследований.

Постановление Министерства здравоохранения от 28 марта 2008 г. № 55 «Об утверждении Положения о комитете по этике» признается утратившим силу.

Правовой акт вступает в силу 11 декабря 2020 г.