Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении Кодекса Республики Беларусь о недрах".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, проектом закона вносятся изменения в Кодекс Республики Беларусь о недрах, что обеспечит системность и комплексность правового регулирования соответствующей сферы общественных отношений.

Предлагается, в частности, закрепить определение ряда терминов; уточнить компетенцию Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, а также местных исполнительных и распорядительных органов; урегулировать отдельные аспекты, связанные с разработкой и утверждением государственных программ в области рационального использования и охраны недр, а также региональных комплексов мероприятий в области рационального использования и охраны недр; предоставить недропользователям, осуществившим геологическое изучение недр за счет собственных средств, первоочередное право на предоставление горного отвода; уточнить отдельные сроки, с которыми связаны правовые последствия для субъектов отношений в рассматриваемой сфере, а также порядок их продления.

Кроме того, законопроектом предусматривается установить порядок продления срока пользования недрами для геологического изучения недр; регламентировать вопросы по проведению государственной экспертизы геологической информации; установить порядок консервации и ликвидации горных предприятий, горных выработок, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; установить требования к ведению государственного кадастра недр.