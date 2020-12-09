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В БЕЛАРУСИ ТЕРАПЕВТАМ РАЗРЕШИЛИ ВЫПИСЫВАТЬ БОЛЬНИЧНЫЕ КОНТАКТАМ ПЕРВОГО УРОВНЯ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19


11:58 10.12.2020

При посещении пациента с COVID-19 терапевты поликлиник теперь могут выписывать больничные листы контактам первого уровня. Такое право заложено в подписанном постановлении Совета министров № 705 от 7 декабря 2020 г., которым внесены поправки в постановления правительства № 624 от 30 октября 2020 и № 208 от 8 апреля 2020 г.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, теперь факт наличия у гражданина контакта и его уровень может быть установлен мониторинговой группой поликлиники во время посещения (выезда) по месту жительства или месту пребывания гражданина, имеющего инфекцию COVID-19.

Постановление также обязывает иностранных граждан, достигших шестилетнего возраста (за исключением имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь), прибывающим в Беларусь, иметь оригинал либо копию медицинского документа (на бумажном носителе или в электронном виде), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19. Исключение составляют определенные категории иностранных граждан. Сотрудники органов пограничной службы, а в пунктах пропуска, в которых пограничный контроль осуществляется таможенными органами, должностных лиц таможенных органов, наделяются полномочиями осуществлять проверку данного медицинского документа у иностранных граждан.
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