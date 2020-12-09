Решением Минского городского исполнительного комитета № 3790 от 26 ноября 2020 г. установлены нормативы фактического потребления тепловой энергии в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета ее расхода.

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, норматив фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. метра общей площади жилых помещений на октябрь 2020 года установлен в размере 0,0099 Гкал/1 кв. метр; на подогрев 1 куб. метра воды - 0,0764 Гкал/1 куб. метр.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.