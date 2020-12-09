В Беларуси вводятся временные ограничения в правила выезда из страны через наземные границы. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 705 от 7 декабря 2020 г.

«Временно приостановить пересечение Государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь», - говорится в документе, который вносит поправки в постановление правительства № 624 от 30 октября 2020 года.

Согласно опубликованному в НЦПИ нормативному акту, ограничения вводятся с целью предотвращения распространения COVID-19 в республике.

Ограничения будут действовать в автодорожных пунктах пропуска, в пунктах упрощенного пропуска; в пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях) и в речных портах через государственную границу Беларуси.

Таким образом, аэропортов ограничения не коснутся.

В постановлении говорится, что в исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, а также в целях обеспечения национальных интересов Беларуси по решению председателя Государственного пограничного комитета или уполномоченного им должностного лица может быть разрешено пересечение Государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь.

Ограничения на выезд не распространяются на: лиц, следующих по дипломатическим и служебным паспортами; глав и членов официальных делегаций; водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки (в том числе почтовые); экипажи воздушных и морских судов; поездные бригады, локомотивные бригады международного железнодорожного сообщения; некоторые другие категории.

При этом белорусам разрешается выезжать из страны в следующих случаях:

по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника, супруга (супруги);

для получения медицинской помощи (однако нужно будет предъявить документы, подтверждающие цель данной поездки);

при наличии вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном государстве, – к месту постоянного проживания;

если работают на территории иностранного государства, – при предъявлении подтверждающих документов (трудового договора (контракта) с иностранным работодателем, разрешения на работу, разрешения на право въезда в иностранное государство в указанных целях);

для получения образования в иностранных образовательных организациях – при предъявлении документов, подтверждающих получение ими образования в иностранных учебных заведениях, или документов учреждения образования Республики Беларусь о направлении на обучение.

Выезжать из Беларуси на работу, учебу, а также к месту постоянного проживания (имеющим вид на жительство в другой стране) будет разрешаться не чаще одного раза в течение шести месяцев.

В то же время ограничения на въезд в Беларусь не вводятся. Однако прибывающие в страну обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней со дня прибытия в Беларусь. Причем их не пропустят через границу до истечения срока самоизоляции.

Кроме того, иностранцам, намеревающимся попасть в Беларусь, необходимо будет иметь при себе справку, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирус (оригинал или копия на бумажном носителе или в электронном виде). ПЦР-тест должен быть сделан не позднее трех суток до даты пересечения границы. Отсутствие такого медицинского документа является основанием для отказа во въезде в Беларусь. Требование не распространяется на граждан, имеющих разрешение на временное или постоянное проживание на территории страны.

Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.