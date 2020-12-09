ОАО «Узденский райагросервис получит из республиканского бюджета субсидии на уплату в 2020-2029 годах части процентов за пользование кредитами ОАО «АСБ Беларусбанк», выданных в целях финансирования реконструкции и строительства животноводческих объектов. Об этом говорится в постановлении Совмина № 707 от 7 декабря 2020 года.

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, начисленных с 9 июля 2020 года, предоставляются ежемесячно в размере 50% ставки рефинансирования Национального банка, действующей (с учетом ее изменения) в соответствующем периоде начисления процентов.

При этом субсидии не предоставляются для уплаты процентов, начисленных на сумму просроченной и (или) отсроченной (рассроченной) задолженности по основному долгу по кредитам.

Минскому облисполкому рекомендовано принять решение о предоставлении в 2020-2029 годах ОАО «Узденский райагросервис» за счет средств областного бюджета субсидий на уплату части процентов за пользование кредитами в размере 50% ставки рефинансирования Национального банка, действующей (с учетом ее изменения) в соответствующий период начисления процентов.