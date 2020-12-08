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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНА ЛЬГОТНАЯ ЦЕНА НА ГАЗ ДЛЯ БНБК
11:10 09.12.2020
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 71 от 9 ноября 2020 года установлена льготная цена на природный газ для юридических лиц, реализующих инвестиционный проект "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы".
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, отпускная цена за 1 тыс. куб. м природного газа составит 329,55 рубля без НДС при расчетной теплоте сгорания 7900 ккал/куб.м и курсе белорусского рубля по отношению к доллару США 2,1085:1.
При отклонении фактической среднемесячной теплоты сгорания от расчетной цена на природный газ пересчитывается по установленной формуле.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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