Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 71 от 9 ноября 2020 года установлена льготная цена на природный газ для юридических лиц, реализующих инвестиционный проект "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы".

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, отпускная цена за 1 тыс. куб. м природного газа составит 329,55 рубля без НДС при расчетной теплоте сгорания 7900 ккал/куб.м и курсе белорусского рубля по отношению к доллару США 2,1085:1.

При отклонении фактической среднемесячной теплоты сгорания от расчетной цена на природный газ пересчитывается по установленной формуле.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.