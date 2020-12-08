Министерство сельского хозяйства и продовольствия распределит тарифные квоты на ввоз в Беларусь свинины и мяса птицы в 2021 году. Об этом говорится в постановлении Совмина № 704 от 7 декабря 2020 года.

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, объемы квот министерство определит до 16 декабря 2020 года, а до 5 января 2021 года распределит их между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заявившими до 18 декабря 2020 года облисполкомам о потребности в их использовании.

Облисполкомам необходимо до 23 декабря представить в Минселхозпрод предложения о распределении между юрлицами и ИП объемы тарифных квот.

В случае неиспользования юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем части тарифной квоты на ввоз свинины и мяса птицы она перераспределяется Минсельхозпродом на основании предложений облисполкомов с учетом заявок субъектов предпринимательства.

Министерству антимонопольного регулирования и торговли поручено осуществлять выдачу лицензий на ввоз свинины и мяса птицы, а также ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, информировать Минсельхозпрод и МИД о выданных зарегистрированным юрлицам и ИП лицензиях на ввоз в 2021 году свинины и мяса птицы.

В свою очередь Государственному таможенному комитету предписано обеспечить ввоз в страну мясной продукции на основании выдаваемых МАРТ лицензий.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.