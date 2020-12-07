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МИНЭКОНОМИКИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФИЗЛИЦАМИ РЕМЕСЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


11:17 08.12.2020

Министерство экономики подвело итоги проходившего на Правовом форуме с 16 по 26 ноября 2020 г. общественного обсуждения проекта указа, которым предусмотрена корректировка указа от 9 октября 2017 г. № 364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности».

Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в обсуждении приняло участие 8 человек.

Большинство из поступивших комментариев не содержали предложений по изменению размещенной на Форуме редакции проекта Указа, имели признаки рассуждений и диалога пользователей друг с другом на тему ремесленничества, либо содержали предложения, не относящиеся к предмету правового регулирования проекта.

Отдельные из поступивших предложений уже урегулированы проектом указа.

Доработка проекта по результатам публичного обсуждения не требуется.

Ознакомиться с результатами рассмотрения замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.
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