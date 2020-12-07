Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 43 от 28 августа 2020 г. скорректированы правила перевозок грузов железнодорожным транспортом общего пользования.

В частности, принята новая редакция Правил перевозок скоропортящихся грузов железнодорожным транспортом общего пользования.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, к таким грузам отнесены пищевые и непищевые грузы, требующие по своим свойствам при перевозке применения мер защиты (охлаждения, отопления, вентилирования) от воздействия на них высоких или низких температур наружного воздуха, ухода или обслуживания в пути следования.

Перечень основных скоропортящихся грузов установлен разделом 4 приложения 5 к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении от 1 ноября 1951 года.

Кроме того, изменения внесены в правила:

перевозок грузов на открытом подвижном составе железнодорожным транспортом общего пользования;

перевозок грузов насыпью и навалом железнодорожным транспортом общего пользования;

перевозок животных железнодорожным транспортом общего пользования;

перевозок грузов, подконтрольных государственному ветеринарному надзору, железнодорожным транспортом общего пользования;

перевозок грузов мелкими отправками железнодорожным транспортом общего пользования;

размещения и крепления грузов;

перевозок подкарантинных грузов железнодорожным транспортом общего пользования.

Постановление вступает в силу через месяц после официального опубликования.