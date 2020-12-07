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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАНЫ ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
10:08 08.12.2020
Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 43 от 28 августа 2020 г. скорректированы правила перевозок грузов железнодорожным транспортом общего пользования.
В частности, принята новая редакция Правил перевозок скоропортящихся грузов железнодорожным транспортом общего пользования.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, к таким грузам отнесены пищевые и непищевые грузы, требующие по своим свойствам при перевозке применения мер защиты (охлаждения, отопления, вентилирования) от воздействия на них высоких или низких температур наружного воздуха, ухода или обслуживания в пути следования.
Перечень основных скоропортящихся грузов установлен разделом 4 приложения 5 к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении от 1 ноября 1951 года.
Кроме того, изменения внесены в правила:
перевозок грузов на открытом подвижном составе железнодорожным транспортом общего пользования;
перевозок грузов насыпью и навалом железнодорожным транспортом общего пользования;
перевозок животных железнодорожным транспортом общего пользования;
перевозок грузов, подконтрольных государственному ветеринарному надзору, железнодорожным транспортом общего пользования;
перевозок грузов мелкими отправками железнодорожным транспортом общего пользования;
размещения и крепления грузов;
перевозок подкарантинных грузов железнодорожным транспортом общего пользования.
Постановление вступает в силу через месяц после официального опубликования.
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