Правительство Беларуси продлило санацию двух ОАО по ходатайству концерна «Беллесбумпром». Об этом говорится в постановлении Совмина № 697 от 3 декабря 2020 г.

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, срок санации ОАО «Лунинецлес» продлен до 24 сентября 2023 года, ОАО «Светлогорский домостроительный комбинат» - до 12 августа 2025 г.