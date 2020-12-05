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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПРОДЛИЛО САНАЦИЮ ДВУХ ОАО ПО ХОДАТАЙСТВУ БЕЛЛЕСБУМПРОМА
15:46 07.12.2020
Правительство Беларуси продлило санацию двух ОАО по ходатайству концерна «Беллесбумпром». Об этом говорится в постановлении Совмина № 697 от 3 декабря 2020 г.
Согласно опубликованному в НЦПИ документу, срок санации ОАО «Лунинецлес» продлен до 24 сентября 2023 года, ОАО «Светлогорский домостроительный комбинат» - до 12 августа 2025 г.
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