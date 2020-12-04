Постановлением правительства № 608 от 26 октября 2020 г. и решением Минского облисполкома № 996 от 18 ноября 2020 г. упразднен перечень хозяйственных обществ, акции которых приобретены гражданами у государства за денежные средства и в обмен на именные приватизационные чеки «Имущество», в отношении которых распространялось преимущественное право Минского облисполкома на приобретение в рамках указа № 677 от 16 ноября 2006 г., включавший открытые акционерные общества «Дзержинская швейная фабрика «Элиз», «Свiтанак» (Жодино) и «Швейная фирма «Юнона».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Минского облисполкома, с даты вступления в силу решения Минского облисполкома (2 декабря 2020 г.) преимущественное право облисполкома сохраняется в отношении акций следующих открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию (решение Минского облисполкома от 6 декабря 2012 г. № 1525): «Конфа», «Лошницкий комбикормовый завод», «Пуховичский комбинат хлебопродуктов»,«Рапс», «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», «Слуцкий уксусный завод» и «Слуцкий хлебозавод».