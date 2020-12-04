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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СОВМИН ОПРЕДЕЛИЛ ПЕРЕЧНИ ДОКУМЕНТОВ, СРОК ДЕЙСТВИЯ КОТОРЫХ ПРОДЛЕВАЕТСЯ


10:49 07.12.2020

Совет министров 2 декабря 2020 г. принял постановление № 687 «О документах, срок действия по которым продлевается».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом установлены перечни административных процедур, осуществляемых по заявлениям граждан, а также в отношении юрлиц и ИП, срок действия выданных справок или других документов по которым продлевается на шесть месяцев, если срок их действия истек (истекает) с 10 ноября 2020 г. по 10 мая 2021 г. включительно.

Установлен и перечень документов, выданных физ- и юрлицам, ИП, иных решений, срок действия которых продлевается на шесть месяцев в указанном случае.

В частности, в перечень административных процедур, осуществляемых по заявлениям граждан, включены:

принятие решения о направлении граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, для заключения договоров купли-продажи жилых помещений, строительство которых осуществлялось по государственному заказу;

принятие решения о предоставлении одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения;

выдача справки о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;

выдача справки о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе семьи;

выдача справки о месте жительства и составе семьи;

выдача справки о месте жительства;

включение в списки на получение льготных кредитов граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства (работы, службы) и желающих улучшить свои жилищные условия путем строительства (реконструкции) или приобретения жилых помещений;

выдача копии лицевого счета;

выдача медицинской справки о состоянии здоровья;

принятие решения о даче согласия на залог жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние либо принадлежащего несовершеннолетним.

Всего в данном перечне 190 процедур.

Вместе с тем уточняется, что продление срока действия справок, других документов и решений не препятствует обращению граждан, юрлиц и ИП в уполномоченные органы за осуществлением административной процедуры, для выдачи документов и принятия иных решений в установленном порядке.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 10 ноября 2020 г.

Документ разработан в соответствии с указом от 25 ноября 2020 г. № 442 «О продлении срока действия документов».
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