Постановлением Совета министров № 693 от 3 декабря 2020 г. утверждена Национальная стратегия Республики Беларусь ”Активное долголетие-2030“.

Разработка документа обусловлена интенсификацией процессов демографического старения населения, возникновением новых потребностей и возможностей для пожилых граждан, а также необходимостью создания условий для реализации их потенциала.

Цель Национальной стратегии – создание условий для наиболее полной и эффективной реализации потенциала пожилых граждан, устойчивого повышения качества их жизни посредством системной адаптации государственных и общественных институтов к проблеме старения населения.

Согласно опубликованному на сайте правительства документу, основными задачами Национальной стратегии являются:

обеспечение защиты прав и достоинства пожилых граждан, создание условий для их социальной включенности и всестороннего участия в жизни общества;

стимулирование более продолжительной трудовой жизни, формирование комфортного уровня дохода пожилых граждан;

обеспечение возможности для обучения в течение всей жизни, расширение доступа к получению образования и повышению квалификации;

создание условий для здоровой и безопасной жизни, активного долголетия;

развитие социального обслуживания для обеспечения достойного качества жизни пожилых граждан;

создание адаптированной к потребностям пожилых граждан инфраструктуры и среды жизнедеятельности.

Республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным Правительству, местным исполнительным и распорядительным органам поручено учитывать положения Национальной стратегии при разработке проектов программ социально-экономического развития, госпрограмм до 2030 года, а также правовых актов, направленных на реализацию приоритетных направлений действий, определенных в Национальной стратегии.