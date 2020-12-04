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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛО СТРАТЕГИЮ ПО АКТИВНОМУ ДОЛГОЛЕТИЮ ДО 2030 ГОДА
09:56 07.12.2020
Постановлением Совета министров № 693 от 3 декабря 2020 г. утверждена Национальная стратегия Республики Беларусь ”Активное долголетие-2030“.
Разработка документа обусловлена интенсификацией процессов демографического старения населения, возникновением новых потребностей и возможностей для пожилых граждан, а также необходимостью создания условий для реализации их потенциала.
Цель Национальной стратегии – создание условий для наиболее полной и эффективной реализации потенциала пожилых граждан, устойчивого повышения качества их жизни посредством системной адаптации государственных и общественных институтов к проблеме старения населения.
Согласно опубликованному на сайте правительства документу, основными задачами Национальной стратегии являются:
обеспечение защиты прав и достоинства пожилых граждан, создание условий для их социальной включенности и всестороннего участия в жизни общества;
стимулирование более продолжительной трудовой жизни, формирование комфортного уровня дохода пожилых граждан;
обеспечение возможности для обучения в течение всей жизни, расширение доступа к получению образования и повышению квалификации;
создание условий для здоровой и безопасной жизни, активного долголетия;
развитие социального обслуживания для обеспечения достойного качества жизни пожилых граждан;
создание адаптированной к потребностям пожилых граждан инфраструктуры и среды жизнедеятельности.
Республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным Правительству, местным исполнительным и распорядительным органам поручено учитывать положения Национальной стратегии при разработке проектов программ социально-экономического развития, госпрограмм до 2030 года, а также правовых актов, направленных на реализацию приоритетных направлений действий, определенных в Национальной стратегии.
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