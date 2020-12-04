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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОВМИН ОСВОБОДИЛ ОТ НДС ОТДЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
18:03 04.12.2020
Постановлением Совета министров № 695 от 3 ноября 2020 г. определен перечень работ по содержанию (эксплуатации) объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных средств, обороты по реализации которых на территории Беларуси, которые освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость.
Согласно опубликованному на сайте правительства документу, в перечень работ внесены: комплексное содержание придомовых территорий, озелененных территорий парков, скверов, бульваров, зон отдыха, лесопарков, включая их хозяйственные части, и лесов, уборка, мойка и поливка улиц, уборка и вывоз снега, льда, мусора, посыпка всех видов дорожных покрытий противогололедным материалом, озеленение, наружное освещение, содержание и оформление мест проведения массовых мероприятий, ликвидация последствий стихийных бедствий, аварий, актов вандализма, содержание, ремонт, установка и замена элементов благоустройства придомовых территорий, содержание и текущий ремонт велопарковок, велосипедных гаражей и стоянок, находящихся в коммунальной собственности и др.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
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