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МИНПРИРОДЫ РАССМОТРЕЛО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗАКАЗНИКА «ОЛЬМАНСКИЕ БОЛОТА»
14:08 04.12.2020
На Правовом форуме Беларуси с 6 по 16 ноября проходило общественное обсуждение проекта постановления Совета министров «О преобразовании республиканского заказника «Ольманские болота».
Организатором общественного обсуждения выступало Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Замечания и предложения можно было высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в обсуждении приняла участие 1 общественная организация, по существу проекта постановления поступило 2 предложения, которые не были учтены.
Ознакомиться с результатами поступивших замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.
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