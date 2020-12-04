На Правовом форуме Беларуси с 6 по 16 ноября проходило общественное обсуждение проекта постановления Совета министров «О преобразовании республиканского заказника «Ольманские болота».

Организатором общественного обсуждения выступало Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Замечания и предложения можно было высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в обсуждении приняла участие 1 общественная организация, по существу проекта постановления поступило 2 предложения, которые не были учтены.

Ознакомиться с результатами поступивших замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.